Giro di Sicilia, ordinanza chiusura scuole a Ragusa

Attualità

Emanata un'ordinanza con la quale si dispone per giorno 28 settembre in occasione del Giro di Sicilia, la cui 1^ tappa attraverserà il Comune di Ragusa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado alle ore 11,00 di giorno 28 settembre 2021 ad eccezione del Liceo Scientifico “ E. Fermi, Dell’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico F. Besta e dell’Istituto Galileo Ferraris che dovranno essere chiusi tutto il giorno. Tale provvedimento di chiusura non dovrà essere applicato alle scuole presenti nel territorio delle contrade di Marina di Ragusa e di San Giacomo che pertanto effettueranno il servizio scolastico regolarmente. In caso di accertata violazione a quanto disposto nella presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti a termini di legge.Il provvedimento si è reso opportuno per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità in quanto l’orario dell’attraversamento in città della gara coincide con l’uscita degli studenti dai vari plessi scolastici e conseguentemente, in tale fascia oraria, sarebbe aumentato notevolmente sia il traffico veicolare che pedonale.

