Coronavirus Ragusa, 1036 positivi e un decesso: morta donna di 65 anni

Altro decesso per Coronavirus in provincia di Ragusa e positivi al Covid 19 in calo. Sono questi i dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 22 settembre. Il decesso è avvenuto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di 65 anni di Vittoria, non vaccinata. Ma vediamo nel dettagio i dati Asp: in totale i positivi al coronavirus sono 1036 di cui 991 in isolamento domiciliare,45 ricoverati, 12 nella RSA Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 3 in Foresteria. I dati dei positivi al coronavirus Comune per Comune:16 Acate 22 Chiaramonte132 Comiso 1 Giarratana71 Ispica82 Modica 0 Monterosso 42 Pozzallo198 Ragusa33 Santa Croce65 Scicli329 VittoriaI ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 28:5 in Malattie Infettive8 in Astanteria Covid5 in Terapia Intensiva10 in Sub IntensivaAl Maggiore di Modica4 in Malattie Infetive Al Guzzardi di Vittoria12 in area CovidI guariti salgono a 17.272 mentre i decessi salgono a 356. Il totale dei tamponi sale a 665.596.

Altro decesso per Coronavirus in provincia di Ragusa e positivi al Covid 19 in calo. Sono questi i dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 22 settembre. Il decesso è avvenuto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di 65 anni di Vittoria, non vaccinata. Ma vediamo nel dettagio i dati Asp: in totale i positivi al coronavirus sono 1036 di cui 991 in isolamento domiciliare,45 ricoverati, 12 nella RSA Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 3 in Foresteria.

I dati dei positivi al coronavirus Comune per Comune:

16 Acate

22 Chiaramonte

132 Comiso

1 Giarratana

71 Ispica

82 Modica 0 Monterosso

42 Pozzallo

198 Ragusa

33 Santa Croce

65 Scicli

329 Vittoria

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 28:

5 in Malattie Infettive

8 in Astanteria Covid

5 in Terapia Intensiva

10 in Sub Intensiva Al Maggiore di Modica

4 in Malattie Infetive

Al Guzzardi di Vittoria

12 in area Covid

I guariti salgono a 17.272 mentre i decessi salgono a 356. Il totale dei tamponi sale a 665.596.