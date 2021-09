Appuntamenti Ragusa

Santa Teresa di Gesù Bambino a Ragusa Santa Teresa di Gesù Bambino a Ragusa

Iniziano da domani, mercoledì 22 settembre, le celebrazioni della festa di Santa Teresa di Gesù bambino e del Volto santo che si tengono al santuario della Madonna del Carmine, nel centro storico di Ragusa. Domani, alle 18, la recita del Rosario e alle 18,30 la santa messa. Al termine, la recita della novena delle rose. E’ una novena che trae ispirazione dalle parole dette da Santa Teresina del Bambin Gesù: “Vedrete al momento della mia morte che cascata di rose farò piovere sulla terra”. Il 3 dicembre 1925, il gesuita padre Putigan cominciò una novena chiedendo una grazia importante. Desiderava ricevere una rosa in dono quale garanzia di aver ottenuto la grazia. Non fece parola con nessuno della novena che stava facendo. Al terzo giorno, ricevette la rosa richiesta e ottenne la grazia. Cominciò un’altra novena. Ricevette un’altra rosa e un’altra grazia.Allora prese la decisione di diffondere la novena “miracolosa” detta delle rose. Questi riti saranno perpetuati ogni giorno dai carmelitani scalzi al santuario sino al 30 settembre. Sabato 25 settembre ci sarà la festa mensile di Gesù bambino. In particolare, alle 18 ci sarà la coroncina a Gesù bambino e alle 18,30 la santa messa al termine della quale è sempre in programma la recita della novena delle rose. La festa liturgica è in programma venerdì 1 ottobre. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, capofila dell’Ati che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, si sta facendo carico di effettuare un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno al santuario nei giorni delle celebrazioni.

Iniziano da domani, mercoledì 22 settembre, le celebrazioni della festa di Santa Teresa di Gesù bambino e del Volto santo che si tengono al santuario della Madonna del Carmine, nel centro storico di Ragusa. Domani, alle 18, la recita del Rosario e alle 18,30 la santa messa. Al termine, la recita della novena delle rose. E’ una novena che trae ispirazione dalle parole dette da Santa Teresina del Bambin Gesù: “Vedrete al momento della mia morte che cascata di rose farò piovere sulla terra”. Il 3 dicembre 1925, il gesuita padre Putigan cominciò una novena chiedendo una grazia importante. Desiderava ricevere una rosa in dono quale garanzia di aver ottenuto la grazia. Non fece parola con nessuno della novena che stava facendo. Al terzo giorno, ricevette la rosa richiesta e ottenne la grazia. Cominciò un’altra novena. Ricevette un’altra rosa e un’altra grazia. Allora prese la decisione di diffondere la novena “miracolosa” detta delle rose. Questi riti saranno perpetuati ogni giorno dai carmelitani scalzi al santuario sino al 30 settembre. Sabato 25 settembre ci sarà la festa mensile di Gesù bambino. In particolare, alle 18 ci sarà la coroncina a Gesù bambino e alle 18,30 la santa messa al termine della quale è sempre in programma la recita della novena delle rose. La festa liturgica è in programma venerdì 1 ottobre. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, capofila dell’Ati che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, si sta facendo carico di effettuare un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno al santuario nei giorni delle celebrazioni.