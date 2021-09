Cronaca Comiso

Comiso, fuoco nella notte in una cantina

Incendio nella notte in una cantina di un edificio in via dei Platani vicino all'ospedale di Comiso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti e la Polizia di Stato. Ancora da accertare l'origine delle fiamme divampate intonro alla mezzanotte. (Foto Assenza)

