Dieta lampo Autunno: come perdere 5 kg in 6 giorni: menÃ¹ e segreti

La dieta lampo in Autunno per perdere 5 kg in 6 giorni si basa su un regime molto retrittivo che consente di perdere peso velocemente. La dieta lampo Autunno si basa su uno schema dietetico ipocalorico: un regime cioè che aiuta a dare meno calorie rispetto a quelle assunte di solito. La caratteristica fondamentale della dieta lampo Autunno infatti è quello di riuscire a far perdere diversi chili in poco tempo accelerando il metabolismo. Dalla rapidità dei risultati deriva difatti il termine lampo. Sono diverse le versioni di questa dieta ma ci concentreremo su quella dei 6 giorni nei quali è possibile perdere 5 kg.Dieta lampo Autunno: come perdere 5 kg in 6 giorni: menù e segretiPer avere gli effetti desiderati la dieta lampo Autunno prevede il consumo giornaliero di almeno due litri di acqua non gassata e una camminata veloce di almeno venti minuti. ITra i segreti della dieta lampo c'è quello di rispettare il consumo degli alimenti previsti soprattutto nei prime 3 giorni. È nei primi 3 giorni, infatti, che il dimagrimento è maggiore, in quanto avviene l’adattamento al nuovo stile nutrizionale.Dieta lampo Autunno: menù completo della dietaEcco un ipotetico menù di una giornata.Colazione: Bere a scelta tè, caffè e succo di limone associato a una fetta di pane tostato (meglio se lievitazione naturale e integrale) con del formaggio fresco spalmabile.Pranzo: Da preferire sempre della carne bianca (pollo o tacchino) accompagnata da insalatone di verdure (ottime le carote).Cena: Una porzione di pesce cotto al vapore (orata, spigola, salmone) e una fetta di pane.Il regime alimentare di questa dieta eccessivamente restrittivo potrebbe essere delibilitante e favorire la carenza di sali minerali e vitamine motivo per cui è vietato seguire questa dieta oltre i giorni previsti. Inoltre non si deve praticare troppo sport durante questa dieta, poichè si potrebbe andare incontro a un abbassamento eccessivo della sideremia, della glicemia e della pressione sanguigna. La dieta lampo Autunno è assolutamente vietata alle donne in gravidanza, anziani e bambini. È una dieta che dà risultati immediati ma l'effetto yo-yo è il più rischioso.

