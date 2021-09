L'ananas fa bene alla salute: ecco le proprietÃ  benefiche e dimagranti

Rimedi naturali Salute

L'ananas fa bene alla salute: ecco le proprietà benefiche e dimagranti L'ananas fa bene alla salute: ecco le proprietà benefiche e dimagranti

L'ananas fa bene alla salute: ecco le proprietà benefiche e dimagranti. Non tutti sanno che l'ananas è un frutto dalle mille proprietà benefiche per la salute ed il benessere dell'organismo. Ecco a cosa fa bene l'ananas: è ricco di vitamina C, un potete antiossidante capace di contrastare i radicali liberi nel corpo che portano, nel tempo, a generale malattie quali diabete, cancro e malattie cardiache. Riduce l’artrite: l’Ananas ha proprietà antinfiammatorie e aiuta a ridurre i problemi provocati dall’artrite, rafforzando le ossa. Riduce l’ipertensione: l’Ananas è ricca di potassio e povera di sodio, proprio quello che ci vuole per contrastare l’ipertensione. Rafforza le ossa: l’Ananas contiene il manganese, un minerale importante necessario per il nostro corpo nella costruzione di ossa e tessuti.Ricco di vitamine e minerali: l’Ananas contiene molto fosforo, potassio, calcio, fibre e vitamina C. Frutto povero di grassi e colesterolo. Previene tosse e raffreddore: l’Ananas è un frutto molto importante e contiene una sostanza chiamata bromelina, che è in grado di sciogliere il muco in eccesso e prevenire tosse e raffreddore.Migliora la salute dei denti: l’Ananas previene la formazione della placca e malattie gengivali. Migliora la salute degli occhi: l’Ananas previene molti problemi oculari legati all’età. Migliora la digestione: l’Ananas migliora la digestione e riduce l’acidità visto che è un alimento alcalinizzante. Riduce il rischio di degenerazione maculare: l’Ananas riduce il rischio di perdita della vista in età adulta.

L'ananas fa bene alla salute: ecco le proprietà benefiche e dimagranti. Non tutti sanno che l'ananas è un frutto dalle mille proprietà benefiche per la salute ed il benessere dell'organismo. Ecco a cosa fa bene l'ananas: è ricco di vitamina C, un potete antiossidante capace di contrastare i radicali liberi nel corpo che portano, nel tempo, a generale malattie quali diabete, cancro e malattie cardiache. Riduce l’artrite: l’Ananas ha proprietà antinfiammatorie e aiuta a ridurre i problemi provocati dall’artrite, rafforzando le ossa. Riduce l’ipertensione: l’Ananas è ricca di potassio e povera di sodio, proprio quello che ci vuole per contrastare l’ipertensione. Rafforza le ossa: l’Ananas contiene il manganese, un minerale importante necessario per il nostro corpo nella costruzione di ossa e tessuti. Ricco di vitamine e minerali: l’Ananas contiene molto fosforo, potassio, calcio, fibre e vitamina C. Frutto povero di grassi e colesterolo. Previene tosse e raffreddore: l’Ananas è un frutto molto importante e contiene una sostanza chiamata bromelina, che è in grado di sciogliere il muco in eccesso e prevenire tosse e raffreddore.Migliora la salute dei denti: l’Ananas previene la formazione della placca e malattie gengivali. Migliora la salute degli occhi: l’Ananas previene molti problemi oculari legati all’età. Migliora la digestione: l’Ananas migliora la digestione e riduce l’acidità visto che è un alimento alcalinizzante. Riduce il rischio di degenerazione maculare: l’Ananas riduce il rischio di perdita della vista in età adulta.