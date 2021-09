Allarme sicurezza a Comiso: riunione urgente

Attualità Comiso

Riunione urgente, oggi 17 settembre, con tutte le forze dell’ordine per problemi di ordine pubblico e sicurezza a Comiso. “Gli episodi legati alla sicurezza in città diventano sempre più gravi nonostante la nostra continua attenzione. Bisogna dare un segnale chiaro e definitivo”. Dichiarazioni del sindaco di Comiso. “Come primo responsabile della sicurezza in città – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – non ho mai distolto lo sguardo altrove davanti a problemi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, mettendo in campo tutte le risorse che sono nelle mie disponibilità. Ma ormai – ancora il primo cittadino- i problemi e gli episodi diventano sempre più gravi. Come comune di Comiso, non ci siamo mai risparmiati tant’è che, ultima in ordine di tempo, abbiamo provveduto e stiamo ancora provvedendo al controllo dei contratti di locazione per verificare se rispondano ai canoni di sicurezza, igiene e numero di inquilini. Tuttavia, pochi soggetti nella nostra comunità stanno creando disagi e disordini e non passa giorno in cui mi si segnalino atti di qualunque natura.Da quelli vandalici a quelli di entità peggiore. Per questo motivo – spiega Maria Rita Schembari – ho contattato alla buon ‘ora i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine locali, in modo da essere veramente operativi e potere agire subito sul territorio”.

