Salute e benessere Diete

Dieta senza carboidrati per perdere peso subito: esempio menù Dieta senza carboidrati per perdere peso subito: esempio menù

La dieta senza carboidrati o dieta low carb arriva dagli Stati Uniti. E' una dieta ideale per perdere peso subito. Ma cos'è la dieta senza carboidrati o dieta low carb? Come funziona? Andiamo con ordine: la dieta low carb, ossia priva di carboidrati, è nata negli anni Novanta in America e si è diffusa in tutto il mondo, ottenendo un ottimo riscontro. Eliminando i carboidrati e i grassi in eccesso dalla dieta infatti si perde peso in poco tempo, ma se questo regime alimentare viene seguito per molto tempo si può andare incontro a gravi danni alla salute. Il motivo? Se consumiamo solamente proteine, il nostro organismo sarà spinto a “bruciare” la massa muscolare, utilizzandola come fonte di energia in assenza dei carboidrati. Questo processo, denominato catabolismo, si presenta ogni volta che si consumano quantità eccessive di proteine, portando il corpo a richiedere ai muscoli il glucosio di cui ha bisogno.Le conseguenze di tutto questo, con il tempo, possono essere piuttosto gravi. Prima di tutto si verifica un cambiamento dell’umore. Ci si sente molto stanchi, irascibili e nervosi, questo perché le proteine non riescono ad apportare al cervello il giusto quantitativo di glucosio di cui ha bisogno. Ma c’è di più: studi scientifici hanno dimostrato che le diete low carb consentono di perdere peso velocemente perché aiutano il corpo a liberarsi dei liquidi in eccesso. Queste diete fast però non sono sane, ma soprattutto non ci mettono al sicuro dal tanto odiato effetto yo-yo. Ciò significa che non appena interromperete la dieta low carb rischierete di riprendere tutti i chili persi in precedenza. Meglio evitarla? Assolutamente no! La dieta low carb infatti è perfetta per tornare in forma quando si ha poco tempo a disposizione. In caso contrario è sempre meglio puntare su un regime ipocalorico che non escluda nessun alimento a priori, per fornire all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno.Dieta senza carboidrati per perdere peso subito: esempio menù settimanaleLunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evoMartedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.

La dieta senza carboidrati o dieta low carb arriva dagli Stati Uniti. E' una dieta ideale per perdere peso subito. Ma cos'è la dieta senza carboidrati o dieta low carb? Come funziona? Andiamo con ordine: la dieta low carb, ossia priva di carboidrati, è nata negli anni Novanta in America e si è diffusa in tutto il mondo, ottenendo un ottimo riscontro. Eliminando i carboidrati e i grassi in eccesso dalla dieta infatti si perde peso in poco tempo, ma se questo regime alimentare viene seguito per molto tempo si può andare incontro a gravi danni alla salute. Il motivo? Se consumiamo solamente proteine, il nostro organismo sarà spinto a “bruciare” la massa muscolare, utilizzandola come fonte di energia in assenza dei carboidrati. Questo processo, denominato catabolismo, si presenta ogni volta che si consumano quantità eccessive di proteine, portando il corpo a richiedere ai muscoli il glucosio di cui ha bisogno. Le conseguenze di tutto questo, con il tempo, possono essere piuttosto gravi. Prima di tutto si verifica un cambiamento dell’umore. Ci si sente molto stanchi, irascibili e nervosi, questo perché le proteine non riescono ad apportare al cervello il giusto quantitativo di glucosio di cui ha bisogno. Ma c’è di più: studi scientifici hanno dimostrato che le diete low carb consentono di perdere peso velocemente perché aiutano il corpo a liberarsi dei liquidi in eccesso. Queste diete fast però non sono sane, ma soprattutto non ci mettono al sicuro dal tanto odiato effetto yo-yo. Ciò significa che non appena interromperete la dieta low carb rischierete di riprendere tutti i chili persi in precedenza. Meglio evitarla? Assolutamente no! La dieta low carb infatti è perfetta per tornare in forma quando si ha poco tempo a disposizione. In caso contrario è sempre meglio puntare su un regime ipocalorico che non escluda nessun alimento a priori, per fornire all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno. Dieta senza carboidrati per perdere peso subito: esempio menù settimanale

Lunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo

Martedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo. Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.

Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.

Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo. Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.

Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.