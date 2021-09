Covid Ragusa, 1775 positivi e un morto: i dati dei Comuni

Attualità Ragusa

Un nuovo decesso per coronavirus nel Ragusano e positivi al Covid ancora in calo in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 11 settembre 2021. In totale i contagiati al coronavirus sono: 1.775 di cui 1.671 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 5 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 15.002 e i morti salgono a 348. Ecco i dati dei vari Comuni nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 11 settembre:24 Acate37 Chiaramonte Gulfi308 Comiso4 Giarratana90 Ispica104 Modica0 Monterosso49 Pozzallo255 Ragusa38 Santa Croce Camerina74 Scicli688 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:12 in Malattie Infettive (7 residenti e 5 fuori provincia)7 nel reparto di Rianimazione (3 residenti e 4 fuori provincia)10 in sub Intensiva (7 residenti e 3 fuori provincia)13 in area grigia (6 residenti e 7 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica9 in Malattie Infettive (5 residente e 4 fuori provincia)Ospedale Guzzardi di Vittoria:24 in area grigia (tutti residenti)1 in rianimazione a CataniaInfine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 11settembre, i dei test Covid: 187.125 tamponi molecolari, 34.274 test sierologici, 431.339 test rapidi per un totale di 652.728.

