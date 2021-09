Attualità Modica

Modica, fibra e danni al manto stradale: il Comune incontra OpenFiber e Sielte Modica, fibra e danni al manto stradale: il Comune incontra OpenFiber e Sielte

Il Comune di Modica incontra OpenFiber e Sielte Spa per il rifacimento delle strade. I lavori che sono in corso di svolgimento in Città per l’installazione della fibra stanno causando diversi danni al manto stradale in tantissime vie. Per tale motivo il Sindaco, Ignazio Abbate, ha chiesto un incontro con i responsabili delle Ditte che si occupano dei lavori e cercare così una soluzione comune per ripristinare lo stato dei luoghi. E così si sono incontrati i rappresentanti di Open Fiber e Sielte Spa con il responsabile comunale del settore Manutenzioni, il geometra Giorgio Scollo. Nel corso dell’incontro il Comune di Modica ha ribadito la necessità di ripristinare lo stato del manto stradale che prima dell’inizio dei lavori era stato rifatto da poco. Il tutto dovrà avvenire prima dell’inizio delle piogge che non farebbero altro che acuire i danni e di conseguenza i disagi per la circolazione.L’Amministrazione ha chiesto, inoltre, che i lavori vengano effettuati in un’unica soluzione e non a pezzi. Nel contempo ha dato la propria disponibilità a valutare una compensazione di questi costi aggiuntivi attraverso uno sgravio della tassa di occupazione del suolo pubblico. La Open Fiber ha dato la propria disponibilità ad eseguire i ripristini in accordo con altre società al fine di ottimizzare i lavori. “Ringrazio Open Fiber e Sielte per la disponibilità mostrata – commenta il Primo Cittadino modicano – per trovare insieme una soluzione a questo problema. Come Amministrazione faremo la nostra parte e collaboreremo con le Ditte affinchè le nostre strade tornino come erano prima dell’inizio dei lavori per la fibra.E’ chiaro che non potranno essere abbandonate in questo stato anche perché ciò vanificherebbe parte del lavoro di rifacimento del manto stradale che portiamo avanti da anni”.

Il Comune di Modica incontra OpenFiber e Sielte Spa per il rifacimento delle strade. I lavori che sono in corso di svolgimento in Città per l’installazione della fibra stanno causando diversi danni al manto stradale in tantissime vie. Per tale motivo il Sindaco, Ignazio Abbate, ha chiesto un incontro con i responsabili delle Ditte che si occupano dei lavori e cercare così una soluzione comune per ripristinare lo stato dei luoghi. E così si sono incontrati i rappresentanti di Open Fiber e Sielte Spa con il responsabile comunale del settore Manutenzioni, il geometra Giorgio Scollo. Nel corso dell’incontro il Comune di Modica ha ribadito la necessità di ripristinare lo stato del manto stradale che prima dell’inizio dei lavori era stato rifatto da poco. Il tutto dovrà avvenire prima dell’inizio delle piogge che non farebbero altro che acuire i danni e di conseguenza i disagi per la circolazione. L’Amministrazione ha chiesto, inoltre, che i lavori vengano effettuati in un’unica soluzione e non a pezzi. Nel contempo ha dato la propria disponibilità a valutare una compensazione di questi costi aggiuntivi attraverso uno sgravio della tassa di occupazione del suolo pubblico. La Open Fiber ha dato la propria disponibilità ad eseguire i ripristini in accordo con altre società al fine di ottimizzare i lavori. “Ringrazio Open Fiber e Sielte per la disponibilità mostrata – commenta il Primo Cittadino modicano – per trovare insieme una soluzione a questo problema. Come Amministrazione faremo la nostra parte e collaboreremo con le Ditte affinchè le nostre strade tornino come erano prima dell’inizio dei lavori per la fibra. E’ chiaro che non potranno essere abbandonate in questo stato anche perché ciò vanificherebbe parte del lavoro di rifacimento del manto stradale che portiamo avanti da anni”.