Gli occhiali smart AR di Ray-Ban e Facebook sono fantastici VIDEO

Sono arrivati oggi i nuovi occhiali smart AR di Ray-Ban e Facebook. I nuovi occhiali con una fotocamera integrata potranno essere utilizzati per condividere i video su Facebook e Instagrama. L’annuncio è apparso sulla pagina italiana della marca di occhiali, ma è da capire se questi saranno solo presentati o saranno subito disponibili alla vendita. Il progetto ha preso il via molto tempo fa, tanto che il primo annuncio risale a settembre scorso, con questa partnership pluriennale con EssilorLuxottica, nella cui galassia è compreso il marchio Ray-Ban. L’obiettivo era lo svilupp0 di occhiali smart AR, quindi con supporto alla realtà aumentata. Il nome temporaneo al progetto era Project Aria, ma il nome sarà sicuramente diverso.Già lo slogan sulla home page di Ray-Ban promette faville, visto che recita il claim “Questa è una storia che non vorrai perderti” indicando probabilmente la possibilità di creare storie proprio per i prodotti Facebook. Per rafforzare l’hipe Mark Zuckerberg ha pubblicato una serie di video teaser fatti in prima persona, commentati con delle emoji con gli occhiali da sole, come a sottolineare che tipo di occhiale sarà. Si intuisce comunque che queste registrazioni sono state effettuato con gli smart glass di Facebook. Insomma, che ci sia una fotocamera integrata non è più un mistero: resta da capire però quali possano essere quelle funzioni smart di cui lo stesso Zuckerberg ha preannunciato l'esistenza. Intanto accontentiamoci di questo: probabilmente presto ci sarà un nuovo modo di condividere i nostri video su Facebook e Instagram, tutto in prima persona.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa