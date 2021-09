Attualità Pozzallo

Pozzallo, consegna dei lavori del campetto di calcio

Pozzallo - Sono stati consegnati ieri i lavori del campetto di calcio in erba sintetica in via Follereau, di fronte la piscina comunale. L’impianto sportivo ha una superficie di (40 m x 20 m), con fasce di rispetto la-terale e tribune modulari prefabbricate in acciaio per ospitare 210 spettatori. L’importo è stato finanziato con i fondi Europei del Pon Legalità. Questo nuovo spazio offrirà a tutti i giovani momenti di svago, di gioco, di socia-lizzazione e di sana competizione sportiva.

