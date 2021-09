Asp Ragusa: 1.991 positivi Covid e un decesso: morta una donna

Attualità Ragusa

Ancora un decesso per Covid nel territorio Ragusano. Lo annuncia il bollettino dell'Asp di ragusa di oggi, 8 settembre 2021. In totale i contagiati al coronavirus sono: 1.991 di cui 1.882 in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 19 nella Rsa Covid e 5 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 15.674 e i morti sono saliti a 347. Un decesso è avvenuto nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 74 anni di Comiso. La 74enne è deceduta nell'area grigia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati dei vari Comuni nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 8 settembre:27 Acate45 Chiaramonte Gulfi347 Comiso4 Giarratana78 Ispica114 Modica0 Monterosso46 Pozzallo268 Ragusa37 Santa Croce Camerina86 Scicli830 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:15 in Malattie Infettive (8 residenti e 7 fuori provincia)9 nel reparto di Rianimazione (5 residenti e 4 fuori provincia)10 in sub Intensiva (7 residenti e 3 fuori provincia)14 in area grigia (11 residenti e 7 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica9 in Malattie Infettive (9 residente e 5 fuori provincia)Ospedale Guzzardi di Vittoria:26 in area grigia (25 residenti e 1 fuori provincia)1 in neurologia1 in rianimazione a CataniaInfine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 8 settembre, i dei test Covid: 185.387 tamponi molecolari, 33.980 test sierologici, 428.425 test rapidi per un totale di 647.792.

