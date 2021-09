Sicilia Meteo

Meteo, temporali nel weekend: arriva il ciclone Mediterraneo

Il maltempo rimarrà ancora protagonista in Sicilia anche nel prossimo weekend. Secondo gli esperti di Meteo.it nel prossimo weekend potrebbero tornare le piogge, a partire dall’11 settembre. “Dallo studio del quadro sinottico – spiegano – emerge chiaramente che si formerà un ciclone mediterraneo destinato a condizionare pesantemente lo scenario meteorologico”. l prossimo weekend potrebbe segnare una svolta fondamentale verso la stagione autunnale, o quanto meno darne una prima seria avvisaglia. La conferma è arrivata poco fa, con l'ultimo aggiornamento della nostra APP ufficiale che ha ribadito che è attesa una sorpresa proprio a cavallo del fine settimana: insomma pare che qualcosa possa iniziare a sbloccarsi, la lunga estate potrebbe avere ormai i giorni contati.Si tratta di un’area depressionaria alimentata da temperature ancora elevate delle acque superficiali dei mari, dopo la ‘bollente’ estate appena trascorsa. Per questo, proprio da sabato 11, sono previste forti piogge, anche a carattere temporalesco.Ecco cosa si legge sul sito de Il Meteo.itGià dalla giornata di venerdì 10 si formerà un ciclone mediterraneo destinato a condizionare pesantemente lo scenario meteorologico sul nostro Paese: si tratta, in sostanza, di una vasta area depressionaria che trae la propria energia dalle temperature ancora fin troppo elevate delle acque superficiali dei nostri mari, reduci da una bollente estate. La traiettoria di questo vortice seguirà una direttrice ovest-est, spostandosi dalle Isole Baleari verso la Sardegna e il basso Tirreno.Ma quali saranno le reali conseguenze per il weekend?A partire dalla giornata di sabato 11 ci aspettiamo le prime forti precipitazioni, anche sotto forma temporalesca, su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, ma attenzione perché il tempo sarà piuttosto instabile anche su parte del Nordest dove, specie nel corso delle ore pomeridiane, potranno verificarsi dei rovesci, a carico soprattutto di Alpi, Prealpi e pure delle adiacenti pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.Domenica 12 il vortice continuerà la sua corsa verso levante provocando le ultime piogge e temporali all'estremo Sud, prima di allontanarsi verso la Grecia.Sul resto dell'Italia pare confermarsi una maggiore stabilità atmosferica con sole e temperature più che gradevoli. Tuttavia, le prime avvisaglie autunnali che caratterizzeranno il prossimo weekend, rischiano di fare da apripista a un più intenso ed organizzato fronte perturbato che dovrebbe irromperà verosimilmente sul nostro Paese nel corso della prossima settimana.

