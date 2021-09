Rimedi naturali Salute e Benessere

A settembre molti italiani soffrono della sindrome da rientro ovvero un malessere dovuto alla fine delle vacanze estive e sono in tanti quelli che si mettono a dieta e decidono di usare delle bevande anti stress. Vediamone alcune poco utilizzate per questo scopo, ma veramente efficaci, in grado di calmare ansia, tensione e nervosismo e soprattutto in grado di alleviare i disturbi della sindrome anti stress.. Lo stress, una condizione in grado di minare l’equilibrio del più equilibrato degli uomini, e anche delle donne ovviamente, una condizione che può avere svariate cause, il più delle volte legate al lavoro, ad una vita poco soddisfacente, ad un rapporto che si va consumando, ad un eccessivo carico di lavoro, insomma ad una serie di eventi che, in buona parte, sfuggono al nostro controllo. In un periodo di crisi economica come l’attuale, lo stress è strettamente legato alle difficoltà economiche che stanno stravolgendo la vita di un sempre crescente numero di famiglie, e contro questo stress non vi sono rimedi efficaci, rimedi risolutivi, ma è possibile fare qualcosa per cercare di ridurne gli effetti negativi.Tra questi, l’amore potrebbe essere una soluzione, ma il condizionale è d’obbligo in quanto c’è un vecchio adagio, mai smentito e semmai sempre confermato dai fatti che recita: “l’amore non vuole pensieri”, e così è in effetti. Altra soluzione potrebbe essere un po’ di attività fisica: camminare distende perché aiuta a metabolizzare lo stress, favorisce la produzione di serotonina, la molecola del buonumore, libera la mente dai cattivi pensieri, solo che si potrebbe non trovare la forza, o meglio, lo stimolo giusto per andare a spasso, per cui è un rimedio che solo in pochi riescono ad adottare.Le 3 bevande anti stress di settembre dopo le vacanze per alleviare i disturbi della sindrome da rientroLatte: un bel bicchiere di latte, ovviamente per coloro che non hanno problemi di intolleranza al lattosio, può essere di grande aiuto in quanto contiene una sostanza, il triptofano, che una volta metabolizzato si trasforma in serotonina, la molecola del benessere, in grado di dare un bel colpo di spugna allo stress. Inoltre, il latte contiene calcio, magnesio e potassio, tutte sostanze in grado di abbassare la pressione che, come è noto, nei soggetti stressati è decisamente a livelli più alti del normale.Cioccolata calda: una cioccolata calda, che grazie anche al suo soave profumo che tutto pervade, riesce a rimettere le cose a posto molto rapidamente. Inoltre, il cioccolato stimola il cervello a rilasciare dopamina e oppioidi in grado allentare la tensione e, inoltre, una bevanda calda è inconsciamente sinonimo di piacere, di benessere, per cui la tensione e lo stress sono destinati a lasciare lo spazio ad una sensazione di serenità.Tè nero: il tè nero, da bere al posto del caffè. Secondo uno studio dell’University College of London (Gran Bretagna), se assunto 4 volte al giorno per 6 settimane, contribuisce a mettere KO il cortisolo, l’ormone dello stress, e quindi si riesce a riprendere gradatamente il controllo della situazione.Il tè verde, ricco di teaina, una sostanza che induce una aumento della produzione delle onde alfa ad parte del cervello che favoriscono la distensione e, quindi, allontanano rapidamente lo stress.

