WhatsApp aggiunge un nuovo design a bolla di chat per gli utenti di iPhone

WhatsApp ha sviluppato una nuova funzionalità per i suoi utenti iPhone che porterà un nuovo design nella finestra della chat. Questa funzione dovrebbe essere presto disponibile per i beta tester di iOS. WhatsApp sta lanciando nuove versioni beta per Android e iOS. Con questo aggiornamento, l'applicazione di chat offrirà diverse nuove funzionalità agli utenti su entrambe le piattaforme. La bolla di chat di nuova concezione sembra più arrotondata e i caratteri sono più grandi e "moderni" di quelli che abbiamo visto su iPhone in passato. Le bolle hanno persino un nuovo verde più luminoso e brillante del verde scuro che vediamo oggi. Un'altra funzionalità che dovrebbe essere lanciata è il nuovo archivio. Questa funzione è attualmente in beta, il che significa che verrà presto rilasciata in una versione stabile. Inoltre, la società di proprietà Facebook ha rilasciato un nuovo pacchetto di adesivi animati chiamato Sticker Heist, ispirato alla popolare serie thriller spagnola di Netflix Money Heist. Il nuovo pacchetto di adesivi contiene un totale di 17 adesivi.

