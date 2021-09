La dieta del dott. Nowzaradan per dimagrire 2 kg a settimana: menÃ¹

Salute e benessere Diete

La dieta del Dott. Nowzaradan è un percorso alimentare che, se ben seguito, consente di dimagrire fino a 2 kg a settimana. C’è chi è riuscito a perdere fino a 20 chili in diverse settimane. La dieta è stata ideata dal celebre medico di origini iraniane Younan Nowzaradan, volto del programma televisivo Vite al limite. Il regime alimentare da lui elaborato è estremamente restrittivo e di natura low carb. Tra le regole più importanti, è possibile ricordare quella relativa al numero di pasti da effettuare durante la giornata, che devono essere frugali ma frequenti. La dieta Nowzaradan prevede una riduzione importante delle quantità di carboidrati, compresi quelli di origine vegetale, e una maggiore assunzione di proteine. Il regime alimentare prevede una fase iniziale intensa in cui perdere peso in modi intensivo e una seconda parte conservativa. La prima regolare è quella di suddividere la giornata in molti piccoli pasti non troppo frequenti.Il regime alimentare messo a punto dal Dottow Nowzaradan consiglia anche l’attenzione all’apporto idrico, che non deve essere inferiore a 1,5/2 litri d’acqua al giorno. Sono chiaramente bandite le bevande industriali zuccherate. Una giornata tipo di chi lo segue può iniziare con una colazione a base di yogurt magro, accompagnato da un caffè e da 200 ml circa di latte scremato. Come spuntino mattutino, si può optare per un uovo o per circa 50 grammi di bresaola. Per quanto riguarda il pranzo, si possono portare in tavola circa 100 grammi di carne magra, scegliendo tra petto di pollo, tacchino, vitello magro. Chi vuole può mangiare anche il pesce. In questo caso, bisogna escludere le sardine e il salmone. La pietanza può essere accompagnata con un contorno a base di verdure non amidacee.Proseguendo con lo spuntino pomeridiano e con la cena, citiamo la possibilità di scegliere rispettivamente un uovo sodo e il mix carne bianca e verdure, al quale è possibile associare 50 grammi di fagioli scolati. Questa dieta, che prevede un apporto energetico mai superiore alle 1200 calorie quotidiane, andrebbe intrapresa dopo aver consultato il proprio medico curante. Dieta del dott. Nowzaradan: attenzione a queste verdure e quelle invece che si possono mangiareÈ necessario dire no a tutti quegli alimenti che contengono carboidrati, anche verdure come carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole. Le verdure devono essere non amidacee, ad esempio stiamo parlando di zucchine, broccoli, asparagi, radicchio, insalate, sedano, finocchi, cavolfiori, spinaci, cetrioli, peperoni, funghi, melanzane e germogli di soia.Dieta dott. Nowzaradan: cosa mangiare per dimagrire 2 kg a settimana: menùColazione: yogurt greco scremato bianco, caffè o tè senza zucchero, 200 ml di latte scremato o di soiaPranzo/cena: 100 gr di pollo, tacchino, vitello magro o pesce fresco (salmone escluso). In alternativa 75 gr di prosciutto cotto levando il grasso o bresaola, omlette da 150 gr di albumi, 75 gr di tofu alla piastra. Come contorno per questi piatti si consigliano verdure a scelta condite con aceto di mele o succo di limone. Sono da preferire zucchine, broccoli, radicchio, sedano, cavolfiore, cetriolo, germoglia di soia, funghi, melanzane, peperoni e insalate. Da evitare invece: carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole.La dieta Nowzaradan può essere poi integrata con una tisana non zuccherata al giorno o una tazza di brodo vegetale, carne senza olio e latte con stevia o cannella.Dieta Nowzaradan: le avvertenze per chi vuole perdere peso velocemente In generale, si consiglia di assumere 1 cucchiaino di olio a pasto e bevande come multi vitaminici con vitamine A, D ed E e tisane sgonfianti. L'acqua ovviamente non deve mai mancare nelle corrette quantità. Nei soggetti gravemente in sovrappreso la dieta Nowzaradan consente teoricamente di perdere da 15 a 20 kg in poco tempo o addirittura 2 kg a settimana.E' importante ricordare che la dieta Nowzaradan è un regime alimentare molto restrittivo e non può essere portato avanti per un periodo superiore ai 2 mesi. Inoltre, prima di iniziare qualque tipo di dieta, è fondamentale chiedere un parere al proprio medico, dietologo o nutrizionista per avere conferma che il regime scelto non provochi danni all'organismo.

