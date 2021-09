Come perdere 2 kg in un giorno con la strepitosa dieta strong

Salute e benessere Diete

La strepitosa dieta strong di un giorno può far perdere fino a 2 kg. Si tratta di una dieta lampo, rapida ed efficace. La strepitosa dieta di un giorno consiste nel consumare solo liquidi. Bere liquidi aiuta a depurare l’organismo da scorie e tossine e a depurarlo fino a perdere 2 kg. Tutto ciò e possibile eliminando le scorie in eccesso e assumendo un quantitativo abbondante di liquidi. Ecco quindi la Dieta Dei Liquidi che ci corre in soccorso. Certo è che questo processo non può essere ripetuto per più di un giorno senza creare danni alla salute. Oggi va molto di moda il digiuno breve che, rappresentando un improvviso “cambio della routine” alimentare, spinge il corpo a bruciare di più. Una giornata di dieta liquida è quindi una soluzione altrettanto efficace, ma più facile e praticabile, dal momento che non espone in modo così intenso al senso di fame per un tempo prolungato.

