E' morta Giusy Bruzzese, moglie del carabiniere Silvestro Romeo: oggi i funerali

Giusy Bruzzese è morta a distanza di poche ore dal marito Silvestro Romeo, carabiniere morto in un terribile incidente verificatosi lungo la Strada Statale 106 Jonica, nei pressi di Riace, in provincia di Reggio Calabria. Il brigadiere Romeo, originario di Messina, viveva da anni con la 45enne a Roccella Jonica. Lasciano un figlio di 11 anni. Diversi i messaggi di cordoglio, con due comunità sotto shock per quanto accaduto. Il sindaco di Roccella ha così scritto nelle scorse ore: “Tutti noi stiamo vivendo un enorme dolore. Nessuno può essere pronto a tutto questo. Aiuta il conforto della fede e la ferma volontà di impegnarsi ancora di più per onorarne ogni giorno la memoria. Per Giusy e per Silvestro“. Intanto oggi, martedì 31 agosto alle ore 16,30, nella Chiesa matrice di Roccella Jonica avranno luogo i funerali dei coniugi.’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 “esprime sentimenti di sincero cordoglio al piccolo figlioletto Francesco, ai familiari, ai parenti e agli amici tutti. Invitiamo tutti ad unirci in un momento di preghiera (laica, cattolica, evangelica, ecc.), affinché questi nostri fratelli possano riuscire a superare questo grande momento di grande dolore per la scomparsa di questi due coniugi dal cuore d’oro“.

