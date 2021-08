Incidente stradale a Scoglitti: soccorsi 2 feriti

Cronaca Vittoria

Incidente stradale, la notte scorsa a Vittoria, in provincia di Ragusa, lungo la ex strada provinciale 17 direzione Scoglitti, all’altezza della rotonda Zafaglione, nel bivio per Borgo Carrubbo. Da una prima ricostruzione del sinistro, si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto alle ore 3,30 circa della notte. Due i feriti soccorsi dal 118 di Vittoria e Scoglitti. Nessuno fortunatamente versa in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi del caso sono giunti i carabinieri; intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. L’auto è stata rimossa e affidata al genitore del conducente. Subito dopo il sinistro sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza del manto stradale e il ripristino dei luoghi è stato affidato alla ditta delegata di zona nel territorio comunale di Vittoria. (Foto Assenza)

