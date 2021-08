Auto si ribalta e si incastra tra gli alberi: 2 feriti a Vittoria

Cronaca Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Ragusa nella notte sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla Vittoria Scoglitti.Alle ore 3.37 del 28 agosto la squadra dei Vigili del fuoco di Vittoria è intervenuta sulla sp 17 Vittoria Scoglitti per un incidente autonomo che ha interessato un’autovettura con a bordo una ragazza e un ragazzo, entrambi 25enni. Per cause ancora in via di accertamento l’autovettura si ribaltava andando ad incastrarsi tra gli alberi presenti sul ciglio della strada. All’arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti della vettura erano già fuori dall’auto e personale sanitario del 118 stava provvedendo al loro trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria.E’ stato necessario l’intervento dell’autogrù dei Vigili del Fuoco per poter recuperare il veicolo incastrato tra gli alberi. Sul posto, oltre al 118 era presente, anche, personale Polizia di stato per i rilievi del caso.

