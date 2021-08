Attualità

Commozione per l'ultimo saluto a Claudia Cassibba

Una cerimonia semplice attraversata da tanta commozione ha dato l'ultimo saluto oggi a Comiso a Claudia Cassibba, la 21enne morta mercoledì scorso in un incidente stradale avvenuto a Enna. A celebrare il rito funebre è stato don Gino Alessi insieme al cappellano dei carabinieri della Sicilia Orientale, don Rosario Scibilia. Presenta anche il comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, Gabriele Gainelli e una folta rappresentanza dell’Arma per manifestare la vicinanza al papà di Claudia, carabiniere che lavora a Chiaramonte Gulfi. Al rito funebre ha partecipato anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Avrei voluto esserti più vicino ma a causa del lavoro in passato non è stato possibile – ha detto in lacrime il papà di Claudia - E soprattutto avrei voluto essere in chiesa per accompagnarti all’altare e condividere un momento di vera gioia ma invece siamo qua, ancora increduli per tutto ciò..”.Parole di forte commozione hanno risuonato durante tutta la cerimonia funebre. Uno zio ha ricordato la gioia dell’attesa per la nascita di Claudia e la dolcezza infinita della nipote che amava vivere la vita. All’uscita del feretro dalla chiesa un volo di palloncini bianchi ed un applauso di saluto per la bellissima Claudia.

