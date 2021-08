Cronaca

I funerali di Claudia Cassibba a Comiso: morta a 21 anni in un incidente I funerali di Claudia Cassibba a Comiso: morta a 21 anni in un incidente

I funerali della 21enne Claudia Cassibba, morta ieri in un incidente stradale a Enna, si terranno domani, 26 agosto alle ore 11, nella Basilica Maria SS Annunziata a Comiso. La salma muoverà dal corsoVittorio Emanuele domani, 27 agosto alle 10,45. Secondo l'attuale Dpcm non ci sarà corteo. Ai funerali in chiesa potranno partecipare 200 persone.La 21enne voleva diventare medico e studiava medicina all’Università Kore di Enna. Il terribile incidente di ieri non le ha dato scampo, la giovane comisana è morta per le gravi lesioni riportate nello scontro tra la sua auto, una Fiat Idea, ed un furgone Fiat Ducato. Nello scontro sono rimaste ferite altre 9 persone. Otto dei nove feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna, un altro ferito elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta.Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e personale dell’Anas.

I funerali della 21enne Claudia Cassibba, morta ieri in un incidente stradale a Enna, si terranno domani, 26 agosto alle ore 11, nella Basilica Maria SS Annunziata a Comiso. La salma muoverà dal corsoVittorio Emanuele domani, 27 agosto alle 10,45. Secondo l'attuale Dpcm non ci sarà corteo. Ai funerali in chiesa potranno partecipare 200 persone.

La 21enne voleva diventare medico e studiava medicina all’Università Kore di Enna. Il terribile incidente di ieri non le ha dato scampo, la giovane comisana è morta per le gravi lesioni riportate nello scontro tra la sua auto, una Fiat Idea, ed un furgone Fiat Ducato. Nello scontro sono rimaste ferite altre 9 persone. Otto dei nove feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna, un altro ferito elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e personale dell’Anas.