Altra coppia fa l'amore in spiaggia: nuovo video sui social

Un'altra coppia ripresa in un video mentre fa l'amore in spiaggia a Cefalù. Il nuovo video da ieri fa il giro degli smartphone dopo quello dei giorni scorsi che ha scatenato le polemiche e la rabbia del sindaco, Rosario Lapunzina, che era arrivato a chiedere un «risarcimento per il danno d’immagine subito». Questa volta, il video che riprende i due amanti è stato girato in notturna, perciò la possibilità che qualcuno, escluso il guardone che si è dilettato a riprendere, abbia potuto assistervi è remota. Ma, una volta finito in rete, sono già in tanti ad averlo visto. Il sindaco Lapunzina, che nel caso precedente aveva chiesto maggiori controlli, questa volta non ha voluto commentare i fatti. Un passante ha ripreso col suo smartphone i bollenti spiriti della coppia di amanti, intenti ad amoreggiare in pubblico, al chiaro di luna, col rumore delle onde del mare. E poi ha diffuso il video in qualche chat. Nel giro di poco il video, abbastanza esplicito, è diventato virale, esattamente come il primo che aveva scatenato l’ira del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina.La rabbia del sindacoNon è ancora chiaro quando sia stato ripreso il fatto, ma è prevedibile una nuova dura reazione del sindaco della cittadina costiera palermitana, che era arrivato a chiedere per il primo video un «risarcimento per il danno d’immagine subito», auspicando una dura sanzione da parte delle forze dell’ordine. “La gente dopo il lockdown fa come le pare, ma cose inimmaginabili. Frenarli è veramente complicato”, ha detto nei giorni scorsi in un’intervista.

Non è ancora chiaro quando sia stato ripreso il fatto, ma è prevedibile una nuova dura reazione del sindaco della cittadina costiera palermitana, che era arrivato a chiedere per il primo video un «risarcimento per il danno d’immagine subito», auspicando una dura sanzione da parte delle forze dell’ordine. “La gente dopo il lockdown fa come le pare, ma cose inimmaginabili. Frenarli è veramente complicato”, ha detto nei giorni scorsi in un’intervista.