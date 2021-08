Cronaca

Mostra i genitali alle infermiere mentre fa dialisi: arrestato

Un uomo di 35 anni avrebbe mostrato i genitali alle infermiere mentre si stava sottoponendo a dialisi e poi ha picchiato un operatore. L’uomo è stato arrestato. L’accusa, per il 35enne, è di molestie sessuali, lesioni, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo era giunto nel centro di emodialisi di Piazza Indipendenza per sottoporsi alle cure. Durante la terapia, però, si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando il suo organo alle infermiere. Un collega avrebbe cercato di far rientrare la situazione ma sarebbe stato colpito al volto dal paziente riportando una frattura al setto nasale. Sul posto, a seguito di segnalazione, sono giunti gli agenti di polizia che hanno portato l’uomo in caserma. Qui il G.I.P. ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.Per l’infermiere ferito la prognosi è di 20 giorni.

