Cronaca

Colpisce un cinghiale e poi muore travolto da auto: aveva 30 anni

Un uomo di 30 anni, Luciano Carbonaro, è morto travolto da un'auto dopo essersi scontrato con un cinghiale che gli aveva precedentemente tagliato la strada. Questa la tragica fine di Luciano Carbonaro, 30enne originario di Paternò (provincia di Catania) che lavorava a Pisa come operatore sociosanitario. La fatalità si è consumata nelle campagne di Cenaia, nel territorio di Crespina Lorenzana (Pisa). Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Carbonaro avrebbe prima incrociato l’animale mentre percorreva la carreggiata a bordo del suo scooter. Successivamente, il 30enne non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con un mezzo a quattro ruote. L’auto che sopraggiungeva, infatti, non si sarebbe accorta della presenza di Carbonaro sull’asfalto.Sul caso la Procura di Pisa ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.

