Dieta 3 kg in 5 giorni: menÃ¹ incredibile per dimagrire

Dieta 3 kg in 5 giorni: menù incredibile per dimagrire. La dieta per perdere 3 kg in 5 giorni si basa su un menù incredibile e facile per dimagrire. La dieta dei 5 giorni per perdere 3 kg è semplice e funziona solo se associato ad alcune regole, vediamo quali.

Dieta 3 kg in 5 giorni: come funziona e le regole e le tre fasi per dimagrire

fase 1: fase dimagrante

fase 2: fase stabilizzante

fase 3: mantenimento

Dieta 3 kg in 5 giorni: Fase 1

La fase 1 prevede un periodo in cui vengono eliminati tutti i carboidrati, in questo modo viene instaurato un meccanismo che costringe il corpo a bruciare i grassi e gli zuccheri. Dieta 3 kg in 5 giorni: Fase 2

La seconda fase serve a stabilizzare il peso, in questo periodo riusciamo a stabilizzare il peso reinserendo poco alla volta tutti gli alimenti.

Dieta 3 kg in 5 giorni: Fase 3

La terza fase è la fase di mantenimento e prevede un aumento di tutti gli alimenti, utile per mantenere il peso forma raggiunto. Questa fase è la fase che dovremmo seguire quotidianamente, eliminando le cattive abitudini.

Dieta 3 kg in 5 giorni: menù incredibile per dimagrire

Menù incredibile: primo giorno

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 200 g di carne bianca come tacchino o pollo con spinaci lessati e conditi con olio e limone.

Cena: tagliata di manzo, fagiolini lessi conditi con olio e limone.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione. Dieta 3 kg in 5 giorni: menù incredibile per dimagrire

Menù incredibile: secondo giorno

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 100 g di prosciutto crudo e 3 fette di melone.

Cena: fettina di vitello, insalata mista condita con olio.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione. Menù incredibile: terzo giorno

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 60 g di riso con zucchine, 50 g di ricotta di mucca.

Cena: pollo alla griglia, insalata mista.

Merenda e spuntino: un frutto fresco.

Menù incredibile: quarto giorno

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: petto di tacchino o pollo con broccoli lessi conditi con olio e limone, 30 g di pane integrale.

Cena: fetta di salmone al vapore, 2 patate al vapore.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione. Menù incredibile: quinto giorno

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: zuppa di legumi, 100 g di bresaola.

Cena: minestrone di verdure, 30 g di pane integrale.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione.

Dieta 3 kg in 5 giorni: le vere regole per dimagrire

Regole da seguire:

Eseguire almeno 40 minuti di camminata veloce per almeno 3 volte a settimana

Evitare cibo spazzatura, bibite gassate, zuccherate e alcol

Fare colazione dalle 7 alle 10 di mattina massimo, il pranzo dalle 12 alle 14 e la cena entro le 20:30.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno.