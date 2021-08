Italia

Scomparsa Nicoletta Orsomando, la signorina buonasera è morta a 92 anni

Morta a 92 anni la storica annunciatrice Rai Nicoletta Orsomando, la più famosa delle “signorine buonasera”. Si è spenta in ospedale a Roma dopo una breve malattia. Lo rende noto la famiglia. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedì prossimo alle 10,15. Era nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio del 1929. Per 40 anni è entrata ogni giorno nelle case degli italiani con il garbo e la gentilezza che l’hanno caratterizzata e l’hanno resa famosa e amata da molti. ”Signore e signori buonasera” fu la frase detta la sua prima volta davanti alle telecamere, annunciando un documentario del National Geographic, e quella frase è diventata un marchio di fabbrica.

