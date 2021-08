Cronaca Pozzallo

A fuoco Tir parcheggio Eurospin Pozzallo - VIDEO A fuoco Tir parcheggio Eurospin Pozzallo - VIDEO

Pozzallo - Incendio questa mattina nel parcheggio-ingresso del deposito merci supermercato Eurospin di Pozzallo. La cabina di un Tir è andata a fuoco per cause in corso di accertamento. Foto Francesco Blandino - Video Rosalba Cascone

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa