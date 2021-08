Attualità

Nicoletta Mantovani Pavarotti a Modica Nicoletta Mantovani Pavarotti a Modica

Nicoletta Mantovani Pavarotti è in vacanza a Modica insieme al nuovo compagno Alberto Tinarelli. I due hanno assistito ieri sera allo spettacolo di Giovanni Caccamo e Michele Placido all'auditorium San Giuseppe U Timpuni a Modica bassa. La vedova di Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, ha detto sì ad Alberto Tinarelli, 52enne consulente per una società di servizi finanziari lo scorso anno. La cerimonia si è tenuta a Bologna nella basilica di Sant’Antonio da Padova, l’Antoniano per tutti. Tra gli invitati amici della mantovani anche il cantante modicano Giovanni Caccamo.

Nicoletta Mantovani Pavarotti è in vacanza a Modica insieme al nuovo compagno Alberto Tinarelli. I due hanno assistito ieri sera allo spettacolo di Giovanni Caccamo e Michele Placido all'auditorium San Giuseppe U Timpuni a Modica bassa. La vedova di Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, ha detto sì ad Alberto Tinarelli, 52enne consulente per una società di servizi finanziari lo scorso anno. La cerimonia si è tenuta a Bologna nella basilica di Sant’Antonio da Padova, l’Antoniano per tutti. Tra gli invitati amici della mantovani anche il cantante modicano Giovanni Caccamo.