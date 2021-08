Cronaca

Bimbo di 10 anni investito: è grave ma stabile

Restano gravi le condizioni del bambino tedesco di 10 anni, rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto vicino alla Valle dei Templi. Il piccolo, nello specifico, è ricoverato al Trauma Center dell’ospedale “Villa Sofia”, a Palermo, in coma farmacologico. La prognosi resta riservata. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Questura di Agrigento, che hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto appurato, infatti, pare che il bambino sia uscito dal camper, attraversando improvvisamente la strada. In quel momento, transitava una Mercedes bianca, guidata da un 25enne, che non ha potuto evitare l’impatto. La ragazza pare non si sia accorta del bambino, che sarebbe sbucato dal nulla. L’auto, comunque, è stata sequestrata.

