Tonino Brugaletta e sua moglie salvano una donna dal suicidio

Tonino Brugaletta e sua moglie, cittadini di Comiso, salvano una donna dal suicidio. Gli assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano lo hanno incontrato per esprimere tutta la loro riconoscenza e gratitudine. “Stamani, al Palazzo Comunale, abbiamo incontrato Tonino Brugaletta, il nostro concittadino che, sabato 14 agosto, ha evitato il suicidio di una donna modicana, fermandola proprio mentre era in procinto di scavalcare la recinzione del Ponte Costanzo per porre fine alla sua vita – dichiara Dante Di Trapani -. Sappiamo quanto Tonino sia persona di grande altruismo. Lo dimostra la sua costante attività sportiva a fianco dei giovani e delle famiglie che ne ha fatto - dopo la sua già gloriosa carriera calcistica sul campo- un sicuro punto di riferimento per lo sport comisano”.“Tuttavia, in un mondo nel quale regna l’indifferenza verso il prossimo, - aggiunge Giuseppe Alfano - Tonino Brugaletta e la moglie avrebbero potuto evitare di chiedersi cosa stesse facendo una donna accanto alla propria auto, sul bordo della strada. E invece, il loro istinto è stato decisivo per scongiurare il consumarsi di una tragedia umana senza pari”. “È per questo che, a nome di tutta la città, - concludono i due Assessori - abbiamo voluto mostrargli la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine: per averci ricordato come si possa essere uomini al servizio del nostro prossimo”.

