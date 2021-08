Nessuna chiusura della dialisi di Scicli: notizia infondata

Attualità

Ragusa, 18 agosto 2021 - La notizia rispetto alla quale si intende chiudere la dialisi di Scicli è ovviamente infondata. Un guasto avvenuto al sistema di condizionamento dell’aria in prossimità di ferragosto, un periodo in cui sì è reso difficile un immediato intervento a causa dell’entità del danno, ha indotto il responsabile della Nefrologia a garantire le prestazioni ai pazienti dializzati in altre sedi aziendali. Il guasto sarà certamente risolto quanto prima e sarà garantito il servizio di dialisi a Scicli smentendo appunto inutili allarmismi che non giovano a rendere sereno il clima in un momento tanto difficile soprattutto per il sistema sanitario a causa dell’incremento dei contagi da Covid.Si ricorda che l’ASP, da tempo, ha attivato un percorso virtuoso di migliorie terapeutiche nell’ambito delle prestazioni dialitiche a benefico dei pazienti emodializzati del territorio. Pertanto, risulta dissonante e pretestuoso che l’attenzione si focalizzi - solo per mera ricerca spasmodica del sensazionalismo giornalistico - sulle cose negative dimenticando che l’ASP di Ragusa è stata la prima provincia siciliana ad avere iniziato il percorso vaccinale alla popolazione emodializzata del territorio e conseguentemente di aver registrato il più basso indice di positività e di mortalità al COVID19 verso questa categoria di pazienti fragili.

