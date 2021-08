Covid Ragusa, positivi in aumento e 91 ricoverati: 2 morti non vaccinati

Attualità

Altri due morti nel Ragusano. Positivi al virus Covid ancora in aumento in provincia di Ragusa. Oggi, 18 agosto, i positivi in totale sono 2321 di cui 2206 in isolamento domiciliare, 91 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 11 nella Rsa Covid e 13 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:36 (+5) Acate24 (-1) Chiaramonte Gulfi279 (+22) Comiso9 (-1) Giarratana79 (+18) Ispica211 (+13) Modica1 Monterosso105 Pozzallo321 (+15) Ragusa95 (-3) Santa Croce Camerina96 (-4) Scicli950 (+27) VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa16 in Malattie Infettive ((14 residenti e 2 fuori provincia)8 nel reparto di Rianimazione22 in area grigia (17 residente e 5 fuori provincia)7 in Medicina Covid (5 residenti e 2 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica10 in Malattie InfettiveOspedale Guzzardi di Vittoria:19 in area Covid1 in ortopedia26 in area grigia1 in rianimazione all’Ismett di Palermo1 in rianimazione a CataniaI guariti sono 13.810 mentre i morti sono arrivati a 299. Due i morti registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di vittoria di 75 anni non vaccinato. L'uomo è deceduto a casa dopo che era stato dimesso dall'ospedale Guzzardi di Vittoria. L'altro decesso è un uomo di Ispica di 81 anni morto nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 18 agosto, i dei test Covid: 174.244 tamponi molecolari, 32.691 test sierologici, 410.846 test rapidi per un totale di 617.811.

