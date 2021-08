Appuntamenti

Notte Saracena a Punta Braccetto: sfilata di cavalli e cous cous

Si annuncia una serata straordinaria quella in programma venerdì 20 agosto a partire dalle 21 a Punta Braccetto. Torna, infatti, promossa dall’associazione Pro Punta Braccetto nel cuore, la Notte saracena che quest’anno tocca il traguardo della 12esima edizione. Una manifestazione articolata e con richiami equestri che affonda le radici nella storia di uno dei posti più suggestivi della costa iblea. A Punta Braccetto, quindi, venerdì sera è in programma la sfilata di cavalli e cavalieri in costume arabo, l’esibizione di musici medievali e, ancora, balli arabi e gran finale con la danza del ventre. Nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, è prevista altresì la degustazione di Cous cous.“Vogliamo tornare a celebrare una delle manifestazioni – afferma il presidente dell’associazione, Carmelo Traina – caratterizzanti la nostra realtà e che, nel passato, riusciva a fare parecchia presa tra i turisti e i visitatori. Riteniamo che anche quest’anno possiamo riuscire nell’intento pur nel rispetto dei protocolli sanitari imposti dall’attuale emergenza sanitaria. Si annuncia uno show equestre molto interessante e per questo invitiamo tutti gli appassionati, e non solo, a partecipare”.

