Attualità

Anziani soli e non autosufficienti in provincia di Ragusa: ecco dove chiamare

Ragusa - Lodevole iniziativa delle organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil Cisl e Uil a favore di anziani soli e non autosufficienti con l’attivazione di linee telefoniche per le urgenze in questi giorni di eccessive ondate di calore. Spi Cgil,Fnp Cisl, Uilp Uil. hanno infatti attivato i seguenti numeri telefonici: a Ragusa il 3346319307; a Vittoria il 3924568382; a Modica il 338 7304678 ai quali possono rivolgersi le persone sole e non autosufficienti, in caso di necessità e urgenza come l’acquisto di farmaci o di beni essenziali, I preventivati rischi per persone anziane sole, legate alle eccessive ondate di calore, sono oggetto di particolare attenzione e cura da parte del sindacato unitario. (da.di.)

