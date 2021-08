Appuntamenti

Estate 2021, concerto nella terrazza del Porto Turistico di Marina di Ragusa

Il 21 agosto presso la terrazza del porto di Marina di Ragusa due eventi culturali da non perdere. Come già comunicato il 21 agosto, alle ore 21,30, presso la terrazza del Porto Turistico di Marina di Ragusa, si terrà il concerto, inserito nel programma dell’Estate Iblea 2021, del rock trio di Ragusa "The Seadix", formato da Guido Comitini ( chitarra e voce), Gianni Criscione ( basso), e Daniele Migliorisi ( batteria). Il gruppo, dopo diverse esperienze nel campo musicale, ha concretizzato il sogno di incidere un primo album di esordio “Aplysia” che sarà presentato nel corso della serata. L’album è stato realizzato con la collaborazione dei Maestri Peppe Arezzo e Emilio Assenza.Il concerto sarà preceduto, alle ore 19, dalla presentazione del libro "Neve d'agosto" di Massimo Galletta, edito da Europa edizioni. Il volume racconta una storia vera di Ninì e Giuse, descrivendo l’intreccio di due destini che si inseguono in un’Italia devastata dalla Seconda Guerra Mondiale.

