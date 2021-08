Italia

Meteo, Ferragosto con Lucifero poi la pioggia Meteo, Ferragosto con Lucifero poi la pioggia

L'anticiclone Lucifero ha i giorni contati. Il suo strapotere giungerà al massimo proprio il giorno di Ferragosto, successivamente abbandonerà lentamente l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oltre a sabato 14 anche la domenica di Ferragosto sarà bollente, soleggiata e anche afosa. Soltanto alcuni temporali refrigeranti potranno interessare l'arco alpino centro-orientale, specie a ridosso dei confini. Il caldo si sentirà un po' ovunque; 37-39°C sono previsti a Firenze, Roma, Bologna, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Macerata, Caserta, Taranto e su tante altre città. Da lunedì la situazione cambierà. Il flusso più fresco Nordeuropeo prenderà coraggio e comincerà a scendere di latitudine sgretolando lentamente la cupola anticiclonica africana. I primi temporali non tarderanno a colpire gran parte delle Alpi, quindi delle Prealpi e localmente pure le alte pianure lombarde e venete. Si avvertirà un primo calo termico.Da martedì temporali a macchia di leopardo, ma piuttosto intensi, colpiranno il Nordest e le Marche, al loro seguito il vento di Maestrale farà calare le temperature anche di 10-12°C rispetto a questi giorni, specie al Centro-Nord. Un più globale refrigerio dal caldo lo si avrà da giovedì quando anche al Sud i valori termici massimi saliranno soltanto di pochi gradi sopra i 30 diminuiti grazie al soffiare del Maestrale. Nel dettaglio: Sabato 14 - Al nord: sole e caldo intenso, temporali sui confini alto atesini e bellunesi. Al centro: sole, caldo e afa. Al sud: soleggiato.Domenica 15 - Al nord: sole, caldo e afa. Alcuni temporali sui confini alpini centro-orientali. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: sole e caldo.Lunedì 16 - Al nord: temporali sulle Alpi del Triveneto, in tarda serata pure in pianura. Al centro: soleggiato, meno caldo. Al sud: bel tempo e caldo.Da martedì temporali sulla fascia adriatica. Calo termico al Centro-Nord.

L'anticiclone Lucifero ha i giorni contati. Il suo strapotere giungerà al massimo proprio il giorno di Ferragosto, successivamente abbandonerà lentamente l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oltre a sabato 14 anche la domenica di Ferragosto sarà bollente, soleggiata e anche afosa. Soltanto alcuni temporali refrigeranti potranno interessare l'arco alpino centro-orientale, specie a ridosso dei confini. Il caldo si sentirà un po' ovunque; 37-39°C sono previsti a Firenze, Roma, Bologna, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Macerata, Caserta, Taranto e su tante altre città. Da lunedì la situazione cambierà. Il flusso più fresco Nordeuropeo prenderà coraggio e comincerà a scendere di latitudine sgretolando lentamente la cupola anticiclonica africana. I primi temporali non tarderanno a colpire gran parte delle Alpi, quindi delle Prealpi e localmente pure le alte pianure lombarde e venete. Si avvertirà un primo calo termico. Da martedì temporali a macchia di leopardo, ma piuttosto intensi, colpiranno il Nordest e le Marche, al loro seguito il vento di Maestrale farà calare le temperature anche di 10-12°C rispetto a questi giorni, specie al Centro-Nord. Un più globale refrigerio dal caldo lo si avrà da giovedì quando anche al Sud i valori termici massimi saliranno soltanto di pochi gradi sopra i 30 diminuiti grazie al soffiare del Maestrale. Nel dettaglio: Sabato 14 - Al nord: sole e caldo intenso, temporali sui confini alto atesini e bellunesi. Al centro: sole, caldo e afa. Al sud: soleggiato.

Domenica 15 - Al nord: sole, caldo e afa. Alcuni temporali sui confini alpini centro-orientali. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: sole e caldo. Lunedì 16 - Al nord: temporali sulle Alpi del Triveneto, in tarda serata pure in pianura. Al centro: soleggiato, meno caldo. Al sud: bel tempo e caldo.

Da martedì temporali sulla fascia adriatica. Calo termico al Centro-Nord.