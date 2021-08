Sicilia

Tragedia nel Catanese: anziano trovato morto in strada Tragedia nel Catanese: anziano trovato morto in strada

Tragedia stamattina nel Catanese, un anziano è stato trovato morto in strada. E' accaduto a Paternò, in provincia di Catania. Per cause ancora in corso d’accertamento, un anziano ha perso la vita in via Vittorio Emanuele Bellia. Una tragedia che ha sconvolto i presenti e che si sarebbe consumata intorno alle 9,45. Nello specifico, all’angolo con via Tenente Cunsolo, l’anziano è stato notato sull’asfalto. Per l’uomo non c’era più nulla da fare: quando alcuni cittadini si sono avvicinati, la vittima era già morta. Resta, però, il giallo sulle cause del decesso. e' ancora da chiarire cosa si successo all'anziano ovvero se si tratta di un incidente o un malore improvviso.Vicino al corpo è stata ritrovata anche la sua bicicletta, a bordo della quale stava viaggiando. La morte, dunque, è sopraggiunta a seguito di un malore o potrebbe essersi trattato di un incidente? A questi interrogativi, gli inquirenti proveranno a dare una risposta.

Tragedia stamattina nel Catanese, un anziano è stato trovato morto in strada. E' accaduto a Paternò, in provincia di Catania. Per cause ancora in corso d’accertamento, un anziano ha perso la vita in via Vittorio Emanuele Bellia. Una tragedia che ha sconvolto i presenti e che si sarebbe consumata intorno alle 9,45. Nello specifico, all’angolo con via Tenente Cunsolo, l’anziano è stato notato sull’asfalto. Per l’uomo non c’era più nulla da fare: quando alcuni cittadini si sono avvicinati, la vittima era già morta. Resta, però, il giallo sulle cause del decesso. e' ancora da chiarire cosa si successo all'anziano ovvero se si tratta di un incidente o un malore improvviso. Vicino al corpo è stata ritrovata anche la sua bicicletta, a bordo della quale stava viaggiando. La morte, dunque, è sopraggiunta a seguito di un malore o potrebbe essersi trattato di un incidente? A questi interrogativi, gli inquirenti proveranno a dare una risposta.