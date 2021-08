Incendio in una abitazione a Comiso FOTO

Cronaca

Comiso - Un incendio è scoppiato poco prima di mezzogiorno in una abitazione a Comiso. le fiamme sono divampate in una abitazione in via Mameli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria e di Ragusa. Ancora non è stata scoperta la causa che ha fatto innescare le fiamme. Secondo le prima informazioni non ci sono feriti. (Foto Assenza)

