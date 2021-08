Protezione Civile Scicli, allerta ondate di calore fino a venerdÃ¬ 13 agosto

Attualità

Protezione Civile Scicli, allerta ondate di calore fino a venerdì 13 agosto Protezione Civile Scicli, allerta ondate di calore fino a venerdì 13 agosto

Protezione civile Scicli, allerta ondate di calore e rischio incendi. Per tutti i territori dell’Isola, fino a venerdì 13 agosto, sono previste, per il rischio incendi. Pericolosità Alta o Media, con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), con i massimi intorno a mercoledì.Si raccomanda ai cittadini:di evitare aree a rischio incendioai soggetti fragili di non uscire e permanere all’esterno nelle ore più calde della giornata (dalle 12 alle 19) porre particolare attenzione a bombole e bomboloni di gasla pulizia dei terreni incolti è obbligatoria ed, in questo caso specifico è opportuno che sia verificata la presenza di idonee fasce tagliafuocoI proprietari e/o i gestori di impianti e di infrastrutture contenenti materiali combustibili, compresi gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, le isole ecologiche e le centrali elettriche, verifichino urgentemente la sussistenza di idonee fasce tagliafuoco e di impianti antincendio.I proprietari e/o i gestori di strutture ricettive, in particolare, di agriturismi, di campeggi, e di stabilimenti balneari, verifichino Piani di Evacuazione, la praticabilità delle Vie di Fuga in caso di incendio e i dispositivi antincendio provvedendo ove carenti. Si raccomanda inoltre particolare attenzione per gli animali, verificare che abbiano sufficiente acqua fresca e che possano stare all'ombra.

Protezione civile Scicli, allerta ondate di calore e rischio incendi. Per tutti i territori dell’Isola, fino a venerdì 13 agosto, sono previste, per il rischio incendi. Pericolosità Alta o Media, con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), con i massimi intorno a mercoledì.

Si raccomanda ai cittadini:

di evitare aree a rischio incendio

ai soggetti fragili di non uscire e permanere all’esterno nelle ore più calde della giornata (dalle 12 alle 19) porre particolare attenzione a bombole e bomboloni di gas

la pulizia dei terreni incolti è obbligatoria ed, in questo caso specifico è opportuno che sia verificata la presenza di idonee fasce tagliafuoco I proprietari e/o i gestori di impianti e di infrastrutture contenenti materiali combustibili, compresi gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, le isole ecologiche e le centrali elettriche, verifichino urgentemente la sussistenza di idonee fasce tagliafuoco e di impianti antincendio.

I proprietari e/o i gestori di strutture ricettive, in particolare, di agriturismi, di campeggi, e di stabilimenti balneari, verifichino Piani di Evacuazione, la praticabilità delle Vie di Fuga in caso di incendio e i dispositivi antincendio provvedendo ove carenti. Si raccomanda inoltre particolare attenzione per gli animali, verificare che abbiano sufficiente acqua fresca e che possano stare all'ombra.