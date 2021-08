Appuntamenti

E’ in programma domani la presentazione, in conferenza stampa, della manifestazione “Pozzallo casa delle donne”, un evento culturale in programma nella città della Torre dal 10 al 19 agosto. L’obiettivo è fare in modo che, attraverso installazioni temporanee sul tema della violenza di genere, spettacoli teatrali, live set e incontri con donne di culture, Pozzallo possa diventare la casa delle donne, quindi una casa aperta che non vede più la figura femminile relegata alle sole mansioni domestiche ma partecipe della vita pubblica. All’incontro con i giornalisti interverranno Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, Giuseppe Privitera, assessore alla Cultura, Epifania Di Gabriele, presidente dell’associazione Chora, con Giovanna Pediliggieri, componente della stessa associazione. Parteciperanno, poi, gli architetti Francesca Lauretta, Monica Galeotti, Francesco Girolami, Marco Lembi oltre a Francesco Lucifora dell’associazione Lap. L’iniziativa è supportata da Confcommercio.Saranno presenti, infatti, il presidente regionale Gianluca Manenti con il presidente sezionale Giuseppe Cassisi. Interverrà anche il presidente della Lega navale di Pozzallo, Luigi Tussellino, con Emilia Pluchinotta, responsabile della Protezione civile nella città marittima. La conferenza stampa è in programma domani, martedì 10 agosto, alle 10,30, nell’aula consiliare del palazzo municipale intitolato a Giorgio La Pira.

