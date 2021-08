Salute e benessere

Dieta da 1200 calorie ad agosto: menù per dimagrire

Dieta da 1200 calorie ad agosto: colazione

Un esempio di colazione consigliata per una dieta ipocalorica è: 300 grammi di spremuta di arance o pompelmo, 30 grammi di fette biscottate, anche integrali (corrispondenti a 2 fette) e 15 grammi di marmellata o confettura 100% frutta. In mancanza di fette biscottate, puoi consumare 30 grammi di biscotti magri oppure optare per un frutto di stagione. Il caffè è ammesso, ma meglio se amaro. Anche le tisane ed i tè sono una valida alternativa per la colazione, meglio se privi di zuccheri raffinati e dolcificati con del miele. Dieta da 1200 calorie ad agosto: pranzo

Per quanto riguarda il pranzo, la parola chiave è: verdure, preferendo sempre quelle di stagione. Ogni giorno puoi accompagnare il piatto principale con un tipo di verdura diverso come gli spinaci, i cavolfiori, i broccoli, le zucchine o l’insalata, purché siano freschi e cotti a vapore. Questo metodo di cottura, infatti, permette in parecchi casi di conservare al meglio tutte le proprietà nutrizionali degli alimenti. Puoi inserire della pasta o del riso, in dosi non superiori agli 80 grammi, conditi con legumi o formaggi magri. Sale a piacere e 10 grammi di olio extravergine d’oliva per insaporire il tutto. Con riferimento alle verdure, puoi abbondare e mangiare la dose che preferisci. Se l'obiettivo è anche quelli di seguire una dieta che possa contribuire a ridurre la ritenzione idrica accumulata, il consiglio è quello di provare a consumare in dosi maggiori lattuga, finocchi, asparagi, zucchine e cetrioli (poiché stimolano l’azione diuretica e favoriscono l’eliminazione di maggiori tossine). Cerca invece di evitare mais, barbabietola e patate. Alle verdure puoi affiancare della mozzarella o altri formaggi (rispettivamente in dosi da 100 e 80 grammi), carne magra quindi tacchino oppure pollo e, infine, pesce. Dieta da 1200 calorie ad agosto: cena

La cena migliore per la dieta mediterranea è composta da alimenti ricchi di proteine, con fibre, carboidrati e grassi in quantità contenute. Un esempio potrebbe essere: 200 grammi di pesce, affiancati da 150 grammi di legumi, 1 pacchetto di cracker integrali o gallette di riso e, per insaporire, 10 grammi di olio extravergine d’oliva. In alternativa al pesce, puoi consumare 120 grammi di carne (prediligendo sempre magra e alimenti non troppo processati come possono essere gli affettati) e verdure di ogni tipo.

Dieta da 1200 calorie ad agosto: spuntini

È sempre consigliato consumare uno spuntino a metà mattino ed uno a metà pomeriggio. Il momento dello spuntino aiuterà infatti a tenere sotto controllo gli attacchi di fame improvvisi. Degli esempi di spuntini salutari possono essere: frutta di stagione e yogurt bianco. Per dimagrire velocemente, cerca di evitare o comunque di ridurre il consumo di alcuni tipi di frutta come i cachi, il cocco e l’uva.