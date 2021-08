I funerali di Antonio Iacono a Ragusa: morto per un incidente

Cronaca

I funerali del 29enne Antonio Iacono morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla Ragusa-Santa Croce Camerina si terranno domani, lunedì 9 agosto, alle ore 10,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa. Il corteo in auto partirà dall’abitazione in via Germania alle ore 10,30. Antonio era molto conosciuto in città perché gestiva un bar insieme al fratello in via Archimede a Ragusa. Era un giovane solare e sempre cordiale con tutti. Ieri il tragico incidente lo ha strappato alla vita improvvisamente. Una fatalità che ha lasciato ancora increduli tutti coloro che lo conoscevano. Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.

