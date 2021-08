Attualità

Scicli, divieto in spiaggia per San Lorenzo e Ferragosto: sanzioni Scicli, divieto in spiaggia per San Lorenzo e Ferragosto: sanzioni

Divietò di accesso in spiaggia per San Lorenzo e Ferragosto nel litorale di Scicli. Tutte le misure di prevenzione del contagio in una ordinanza del sindaco. E’ del 28 giugno scorso l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Scicli fa divieto nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto di accedere nelle spiagge del litorale di Scicli. “Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva effettuata in forma individuale, nei giorni 10 e 11, e 14 e 15 agosto”, recita l’ordinanza.Sanzioni fino a 500 euro.

Divietò di accesso in spiaggia per San Lorenzo e Ferragosto nel litorale di Scicli. Tutte le misure di prevenzione del contagio in una ordinanza del sindaco. E’ del 28 giugno scorso l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Scicli fa divieto nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto di accedere nelle spiagge del litorale di Scicli. “Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva effettuata in forma individuale, nei giorni 10 e 11, e 14 e 15 agosto”, recita l’ordinanza. Sanzioni fino a 500 euro.