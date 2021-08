Cronaca

Incidente in via Nazionale, auto si ribalta: diversi i feriti

Incidente stradale in via Nazionale, nelle scorse ore, a Torregrotta, in provincia di Messina. Auto si ribalta, diversi i feriti. Il sinistro ha coinvolto due auto – una Fiat Panda e una Fiat 500 – e si è verificato in via Nazionale. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Uno dei due mezzi si è ribaltato a seguito dell’impatto. Diversi i soggetti rimasti coinvolti e feriti a seguito di quanto accaduto, almeno secondo quanto riportato dai colleghi di Normanno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Messina e del Distaccamento di Milazzo.I soggetti a bordo della Fiat 500 sono stati estratti dalle lamiere. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti.

