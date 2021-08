Salute e benessere

Dieta a basso indice glicemico: riattivare metabolismo a colazione Dieta a basso indice glicemico: riattivare metabolismo a colazione

Dieta a basso indice glicemico: riattivare metabolismo a colazione. La dieta a basso indice glicemico è tra le diete più semplici da seguire per dimagrire. La dieta a basso indice glicemico consente di riattivare il metabolismo già a colazione, pasto più importante della giornata. Come si può intuire dal nome, la dieta a basso indice glicemico è incentrata sull’indice glicemico di un alimento. In breve, l’indice glicemico (IG) ti dice qual è l’effetto della glicemia sul tuo corpo. Un indice glicemico elevato porta ad un rapido aumento della concentrazione di glucosio nel sangue. L’indice glicemico è il fattore che decide quali alimenti possono finire nel piatto e quali no.L’obiettivo è garantire che la dieta provochi il minor numero possibile di fluttuazioni dei livelli di zucchero nel sangue. La dieta a basso indice glicemico si concentra, inoltre, sui cosiddetti alimenti che favoriscono la perdita di peso. Fra questi vi sono l’olio d’oliva, il pesce, la frutta a guscio e i semi. Questo tipo di alimentazione è focalizzato anche su frutta e verdura con poche calorie, come ad esempio i cavoli, le fragole e gli asparagi. Aumentare l’uso di alimenti con un basso indice glicemico e concentrarsi su cibi freschi e ad alto contenuto di fibre riduce automaticamente il contenuto di carboidrati. Per questo la dieta a basso indice glicemico fa parte delle diete a basso contenuto di carboidrati.ColazioneLa colazione è il pasto più importante della giornata e per questo dev’essere ricca e in grado di apportare la giusta quantità di energia. Per riattivare il metabolismo, dopo il digiuno notturno, sono necessari i carboidrati complessi a basso IG, preferibilmente integrali, e i grassi buoni. Infine, non deve mancare una piccola dose di proteine.Una dieta a basso indice glicemico per colazione prevede di consumare alcuni determinati alimenti e concedersi uno spuntino a metà mattina, scegliendo uno yogurt, frutta ricca di fibra o frutta secca.per colazione è possibile mangiare:fruttacereali integrali e pane integralelatte o yogurt vaccinilatte o yogurt di soiafrutta seccacreme spalmabili senza zuccheri aggiuntiPranzoIl pranzo sarà caratterizzato dall’assunzione di carboidrati complessi a basso IG in grado di fornire energia per il resto della giornata. I cibi necessari per una dieta a basso indice glicemico a pranzo potranno essere:pasta integralecereali in chicchilegumiaffettati magriuovaseitantofuverduraLo spuntino pomeridiano potrà comprendere gli stessi alimenti indicati per quello mattutino o un paio di fette di affettatiCenaLa cena è il pasto in cui si dovrebbero assumere meno calorie. Tuttavia, è anch’esso di notevole importanza perchè è in grado di fornire all’organismo i mattoni per la costruzione e la rigenerazione dei tessuti e della massa magra durante la notte. Gli alimenti a basso contenuto glicemico ideali per la cena sono quelli ricchi di proteine, come:carni magrepesceaffettati magriformaggi e latticini magriuovalegumiDieta a basso indice glicemicoEvitando gli alimenti ad alto IG e preferendo quelli a basso IG, è possibile creare una dieta che contrasti glicemia e adipe. Ecco tre menu giornalieri di esempio da adottare a rotazione o modificando laddove lo si trovi necessario, per mantenere sotto controllo l’indice glicemico. magri, come pollo o tacchino.

Dieta a basso indice glicemico: riattivare metabolismo a colazione. La dieta a basso indice glicemico è tra le diete più semplici da seguire per dimagrire. La dieta a basso indice glicemico consente di riattivare il metabolismo già a colazione, pasto più importante della giornata. Come si può intuire dal nome, la dieta a basso indice glicemico è incentrata sull’indice glicemico di un alimento. In breve, l’indice glicemico (IG) ti dice qual è l’effetto della glicemia sul tuo corpo. Un indice glicemico elevato porta ad un rapido aumento della concentrazione di glucosio nel sangue. L’indice glicemico è il fattore che decide quali alimenti possono finire nel piatto e quali no. L’obiettivo è garantire che la dieta provochi il minor numero possibile di fluttuazioni dei livelli di zucchero nel sangue. La dieta a basso indice glicemico si concentra, inoltre, sui cosiddetti alimenti che favoriscono la perdita di peso. Fra questi vi sono l’olio d’oliva, il pesce, la frutta a guscio e i semi. Questo tipo di alimentazione è focalizzato anche su frutta e verdura con poche calorie, come ad esempio i cavoli, le fragole e gli asparagi. Aumentare l’uso di alimenti con un basso indice glicemico e concentrarsi su cibi freschi e ad alto contenuto di fibre riduce automaticamente il contenuto di carboidrati. Per questo la dieta a basso indice glicemico fa parte delle diete a basso contenuto di carboidrati. Colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata e per questo dev’essere ricca e in grado di apportare la giusta quantità di energia. Per riattivare il metabolismo, dopo il digiuno notturno, sono necessari i carboidrati complessi a basso IG, preferibilmente integrali, e i grassi buoni. Infine, non deve mancare una piccola dose di proteine.

Una dieta a basso indice glicemico per colazione prevede di consumare alcuni determinati alimenti e concedersi uno spuntino a metà mattina, scegliendo uno yogurt, frutta ricca di fibra o frutta secca.

per colazione è possibile mangiare:

frutta

cereali integrali e pane integrale

latte o yogurt vaccini

latte o yogurt di soia

frutta secca

creme spalmabili senza zuccheri aggiunti Pranzo

Il pranzo sarà caratterizzato dall’assunzione di carboidrati complessi a basso IG in grado di fornire energia per il resto della giornata. I cibi necessari per una dieta a basso indice glicemico a pranzo potranno essere:

pasta integrale

cereali in chicchi

legumi

affettati magri

uova

seitan

tofu

verdura Lo spuntino pomeridiano potrà comprendere gli stessi alimenti indicati per quello mattutino o un paio di fette di affettati

Cena

La cena è il pasto in cui si dovrebbero assumere meno calorie. Tuttavia, è anch’esso di notevole importanza perchè è in grado di fornire all’organismo i mattoni per la costruzione e la rigenerazione dei tessuti e della massa magra durante la notte. Gli alimenti a basso contenuto glicemico ideali per la cena sono quelli ricchi di proteine, come:

carni magre

pesce

affettati magri

formaggi e latticini magri

uova

legumi Dieta a basso indice glicemico

Evitando gli alimenti ad alto IG e preferendo quelli a basso IG, è possibile creare una dieta che contrasti glicemia e adipe. Ecco tre menu giornalieri di esempio da adottare a rotazione o modificando laddove lo si trovi necessario, per mantenere sotto controllo l’indice glicemico. magri, come pollo o tacchino.