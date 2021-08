Ragusa, aggiudicati lavori Metroferrovia fermata Colajanni

Economia

Aggiudicati i lavori per la realizzazione delle opere di connessione al tessuto urbano della Metroferrovia - Fermata Colajanni a Ragusa. Con determinazione dirigenziale del Settore 11, Appalti, Contratti, Patrimonio, n. 4126 del 30.07.2021, sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione delle opere di connessione al tessuto urbano della Metroferrovia - Fermata Colajanni. Con lo stesso provvedimento è stato approvato l'esito delle operazioni di gara del 16/07/2021 relative alla procedura negoziata per l'appalto. Aggiudicataria dell’opera pubblica è risultata l'impresa Quintalvi s.r.l. con sede a Capizzi (Me), per il prezzo di euro 506.836,03 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 17.005,58, al netto del ribasso offerto del 30,779% sul prezzo a base di gara di euro 724.638,30 comprensivo di oneri di sicurezza.

