Landini "Non siamo contro il green pass ma bisogna garantire il lavoro"

"Siamo perché i lavoratori si vaccinino, ma deve decidere il governo’’. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Cgil Maurizio Landini. ’’Non abbiamo contrarietà di principio. Noi abbiamo scioperato per avere i protocolli di sicurezza in azienda. Siamo a favore del fatto che le persone si vaccinino e come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. Siamo per garantire i migliori standard di sicurezza nelle imprese. Ma c’è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti, perché eventualmente un dipendente sceglie di non vaccinarsi…’’. ’’Qui si sta parlando di rendere obbligatorio un trattamento sanitario: è qualcosa che si può decidere solo per legge.Se il governo valuta che sia necessario, può varare una norma. E’ già successo nel settore sanitario dove per alcuni dipendenti - non per tutti - è stato stabilito l’obbligo di vaccinazione’’. Confindustria ha parlato di sospensione dallo stipendio per chi rifiuta. ’’Inaccettabile per noi, naturalmente. Non se ne parla neanche. Nè di questo, nè di demansionamenti. Ci sono esperienze in diverse aziende che utilizzano lo smart working per certi dipendenti o fanno un uso molto diffuso dei tamponi. In ogni caso un provvedimento obbligatorio ha bisogno di una legge. La responsabilità è del governo e non può essere scaricata su un accordo fra le parti sociali. Se il governo matura questo orientamento e saremo consultati siamo pronti ad esprimere il nostro punto di vista e a dare il nostro contributo’’.

