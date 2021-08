Cronaca

Ancora vernice rossa sulla marna Ancora vernice rossa sulla marna

Ancora una volta hanno sfregiato ed imbrattato la marna di Punta bianca. E' il secondo o terzo episodio nel giro di pochi mesi. Qualcuno, la scorsa notte ,armato di scopa ha versato e cosparso della vernice sulla marna di Punta Bianca, deturpandola in modo probabilmente irreversibile. A rendere noto l’accaduto è l’associazione ambientalista Mareamico attraverso un comunicato. “Ancora una volta hanno sfregiato e imbrattato la marna di Punta bianca! Questa stupenda area, che da anni aspetta il riconoscimento ufficiale di riserva naturale è senza alcun controllo e spesso viene presa di mira da delinquenti che la danneggiano“, rende noto l’associazione. “È arrivato il momento di dire basta: subito telecamere di controllo e l’istituzione di area protetta!“, scrive in conclusione Mareamico. In passato, sulla stessa scogliera erano stati fatti altri danneggiamenti: l'incisione di un volto e scritte incomprensibili con della vernice rossa. Per questo caso, le indagini avevano consentito di risalire all'autore, un uomo di 45 anni di Favara (Ag) che venne denunciato.

Ancora una volta hanno sfregiato ed imbrattato la marna di Punta bianca. E' il secondo o terzo episodio nel giro di pochi mesi. Qualcuno, la scorsa notte ,armato di scopa ha versato e cosparso della vernice sulla marna di Punta Bianca, deturpandola in modo probabilmente irreversibile. A rendere noto l’accaduto è l’associazione ambientalista Mareamico attraverso un comunicato. “Ancora una volta hanno sfregiato e imbrattato la marna di Punta bianca! Questa stupenda area, che da anni aspetta il riconoscimento ufficiale di riserva naturale è senza alcun controllo e spesso viene presa di mira da delinquenti che la danneggiano“, rende noto l’associazione. “È arrivato il momento di dire basta: subito telecamere di controllo e l’istituzione di area protetta!“, scrive in conclusione Mareamico. In passato, sulla stessa scogliera erano stati fatti altri danneggiamenti: l'incisione di un volto e scritte incomprensibili con della vernice rossa. Per questo caso, le indagini avevano consentito di risalire all'autore, un uomo di 45 anni di Favara (Ag) che venne denunciato.